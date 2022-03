Corona er kun forsmagen på sundhedsvæsenets krise

- Hospitalerne har været igennem en hård tid med corona, strejke og mange akutte patienter, især fordi vi mangler medarbejdere.

- Desværre er det kun en forsmag på den udfordring, som kommer til at præge den kommende og nok de næste mange valgperioder, sagde Lose.

For selv om regeringen lige har spillet ud med en ny sundhedsreform, som skal skabe nye og bedre rammer for patienterne og flytte dem væk fra de pressede sygehuse, så taler tallene deres eget tydelige sprog.

Næsten hver anden dansker er årligt i kontakt med sygehusene med fysisk sygdom - og så har vi slet ikke talt psykisk sygdom.

I årene 2009-2018 steg antallet af nye patienter med fysisk sygdom på hospitalerne årligt fra 2.510.000 til 2.840.000 personer.

I samme periode steg antallet af hospitalsophold fra 10.530.000 til 13.770.000. Det svarer til stigninger på henholdsvis 13 og 31 procent.

- Vi håber, at Folketinget vil indse nødvendigheden af at investere blandt andet massivt i den form for teknologi, der kan frigøre medarbejdernes tid til at yde den behandling, pleje og omsorg, som kun dygtige medarbejdere kan give.

- Men vi er også nødt til at sige, at når det kommer til økonomien, er vi bekymrede over ambitionsniveauet. Vi ved godt, at riget fattes penge. Men vi må også sige, at investeringer i sundheds- og ældreområdet er helt nødvendige for at fremtidssikre vores sundhedsvæsen, sagde Lose.

For selv om det lykkes at få kommuner og praktiserende læger til at tage mere fra, så vil hospitalerne stadig blive fyldt op med flere syge ældre, flere multisyge og flere med psykisk sygdom.

- Så kære regering – bild nu ikke befolkningen ind, at I kan styrke sundhedsvæsnet uden yderligere investeringer, lød appellen fra den afgående regionsformand.