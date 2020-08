Corona-hjælp til jysk epicenter: Syddanske testbiler sendes til Aarhus

Smittetrykket fortsætter med at stige i Aarhus, og mange ønsker derfor at blive testet for covid-19. Det presser Region Midtjyllands testcentre, der ikke har kapacitet nok til at teste alle, der ønsker derfor.

Derfor har regionen bedt om assistance fra landets øvrige regioner.

Læs også Trods stigende smittetal: Elever starter til mere normal skoledag mandag

Region Syddanmark har valgt at sende sine to testbiler mod smilets by. De ombyggede ambulancer kører til Aarhus mandag formiddag.

Fynske test

Ifølge Statens Serum Instituts senest offentliggjorte corona-tal, blev 128 danskere testet positiv for covid-19 i fredags. Deraf kom 72 fra Aarhus.

- Region Midtjylland har bedt os om hjælp, og selvfølgelig giver vi dem en hjælpende hånd, fordi vi lige nu ikke finder særlig mange smittede i vores region. De mange smittede i Aarhus lige nu viser, at coronavirus stadig er i blandt os, og at det derfor er meget vigtigt fortsat at følge sundhedsmyndighedernes råd om at vaske hænder og holde afstand, siger Region Syddanmarks regionsrådsformand, Stephanie Lose (V), i en pressemeddelelse.

Læs også Ingen ledige tider: Tre gange så mange vil coronatestes

I første omgang er Syddanmarks testbiler lånt ud til og med fredag den 14. august. Det er dog fortsat muligt at blive testet i Region Syddanmark.

Det kan gøres i et af de faste testcentre, hvis man ikke har symptomer eller på sygehusene, hvis man oplever symptomer.