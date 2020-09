Corona udskyder overdragelse af nøglerne til Nyt OUH

Corona har givet totalentreprenøren JV CMB/Itinera store problemer med at skaffe håndværkere til opførelsen af Nyt OUH. Derfor har virksomheden aftalt med Region Syddanmark, at afleveringen af byggeriet bliver udskudt med op til fire måneder.

Det betyder, at Nyt OUH først kommer i drift i løbet af foråret 2023.

- Selv om byggeriet jo nu for alvor er ved at tage form, så har det ikke været nogen hemmelighed, at vores entreprenør har været udfordret på bemandingen i foråret og i løbet af sommeren. Og det er jo så konsekvensen af den situation, som nu er blevet analyseret til bunds, siger Torben Hedegaard Jensen, der er direktør for Nyt OUH.

Også fra politisk hold er der forståelse for situationen.

- Sygdom er hver mands herre. Det har været et udfordrende forår med corona. Krisen har blandt andet gjort det vanskeligt at skaffe håndværkere nok på byggepladsen. Under de vanskelige betingelser synes jeg, det er rimeligt, at vi som offentlig bygherre udviser ordentlighed og professionalisme og anerkender de tidsmæssige konsekvenser, som corona har haft på byggeriet, udtaler formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S), i en pressemeddelelse.

Færre håndværkere

Byggeriet af Nyt OUH begyndte for omkring et år siden, og JV CMB/Itinera står for størstedelen af byggeriet. Corona-krisen har betydet, at det i foråret og sommeren har været svært for det italienske firma at skaffe tilstrækkeligt mange håndværkere på byggepladsen. Samtidig har medarbejderne på byggeriet arbejdet langsommere end planlagt på grund af forskellige restriktioner i forbindelse med corona.

Derudover har totalentreprenøren haft svært ved at indgå leverandørkontrakter på grund af usikkerheden generelt i Europa som følge af corona-krisen.

Flytteplaner ikke klar

Konsekvenserne af forsinkelsen er nu ved at blive analyseret af regionen.

- Vi er jo først lige ved at påbegynde hele arbejdet med at finde ud af, hvordan vi skal flytte sygehus, og hvilken strategi vi skal anlægge, for det er jo klart fire måneders forsinkelse kommer til at betyde noget. Men det skal vi til at analysere rigtig meget på her i den kommende periode, siger Torben Hedegaard Jensen.

Regionen tilfreds

Trods forsinkelsen er regionen tilfreds med samarbejdet med den italienske totalentreprenør.

- Vi er rigtigt glade for samarbejdet med JV CMB/Itinera. De har fulgt myndighedernes retningslinjer og taget gode forholdsregler for håndværkerne på byggepladsen under pandemien, siger formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S).

Udover at overdragelsen af nøglerne bliver udskudt på grund af corona, så betyder ændrede krav fra myndighederne, at forskellige delprojekter bliver yderligere forsinket.

Det gælder blandt andet afdelingerne for strålebehandling, nuklearmedicinsk afdeling og apotek bliver forsinket et halvt år. Disse forsinkelser vil betyder en merudgift på 25 millioner kroner, oplyser Region Syddanmark.

Region Syddanmark har været orienteret om forsinkelserne siden foråret, men først nu er der indgået aftale om at udskydelsen bliver på fire måneder.

