Da skruerne stak ud af huden efter operation, startede Arnes mareridt

For med et behandlingsforløb, der har krævet adskillige re-operationer, har Arne Denckers arbejdsliv været sat på hård prøve.

Som audiolog kunne Arne Dencker ellers langt hen ad vejen skåne hoften, når han var på arbejde - men sidste år nåede smerterne til et punkt, hvor han ikke længere kunne holde til at gå ud i venteværelset og tage imod patienterne.

Og så vidste han godt, hvad klokken havde slået:

- Jeg kunne godt se, at jeg var nødt til at gå på førtidspension - men det betød jo også, at jeg gik fra et job med god løn til at få udbetalt under det halve. Vel at mærke mens jeg stadig havde de samme udgifter til behandling og genoptræning efter alle operationerne.

Derfor blev den nu førtidspensionerede audiolog også lettet, da Patienterstatningen i oktober 2023 vurderede, at han var berettiget til en økonomisk kompensation.

Men beløbet lød blot på 4.675 kroner.

- Det synes jeg, var fuldstændig latterligt.

Årsagen til det lave beløb skyldtes ifølge Patienterstatningen, at der rent lægefagligt ikke havde været en finger at sætte på nogen af operationerne. Derfor var der efter specialistreglen ikke noget at nogen erstatning at komme efter; Arne Dencker var blot ualmindeligt uheldig at blive ramt af så komplikationsfyldt et forløb.