Danskere over 50 år får tilbudt fjerde stik mod corona

Alle danskere over 50 år får tilbudt fjerde vaccinestik mod coronavirus per 1. oktober, erfarer Ritzau og TV 2.

Beboere på plejehjem vil få tilbudt et nyt stik før 1. oktober.

Klokken 10 onsdag er der indkaldt til pressemøde i Statsministeriet om coronastrategien for de kommende måneder.

Strategien for coronahåndteringen kommer på et tidspunkt, hvor smitten med corona virus igen stiger i Danmark.

Det skyldes blandt andet en undervariant til omikronvarianten, som er blevet dominerende i Danmark. Den hedder BA.5.

I forrige uge udgjorde undervarianten 32 procent af alle tilfældene i landet, mens varianten i sidste uge udgjorde 59 procent. Det oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

Det er ventet, at Heunicke side om side med statsminister Mette Frederiksen (S) samt sundhedsmyndighederne vil være til stede til pressemødet.

Statens Serum Instituts (SSI) direktør, Henrik Ullum, understreger over for TV 2, at der ikke er grund til bekymring lige nu.

- Varianten ser ikke ud at gøre os mere syge, og vaccinerne beskytter godt mod alvorlig sygdom og indlæggelse.

- Samtidigt ser det ud til, at de, der tidligere har været smittet med omikron-varianten, har god beskyttelse mod smitte. Jeg håber ikke, at det kommer til at påvirke sommeren for meget, siger Ullum til TV 2.