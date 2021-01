De første 5000 Moderna-vacciner skal bruges i Syddanmark

De første 5000 doser af coronavaccinen fra Moderna ventes at ankomme til Danmark tirsdag.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en mail.

Alle doserne vil blive taget i brug i Region Syddanmark.

Sundhedsmyndighederne har besluttet i første omgang kun at sende Moderna-doser til én region, fordi den første leverance er begrænset.

Halvdelen af den første sending vil desuden blive tilbageholdt for at sikre, at der er vacciner nok til andet stik, oplyser SSI videre.

Vaccinen fra Moderna er den anden vaccine mod coronavirus, der er godkendt til brug i Danmark. Det blev den, da EUs lægemiddelagentur, EMA, blåstemplede vaccinen 6. januar.

Danmark har via EU indgået seks aftaler om muligheden for at købe coronavacciner, hvis de virker og kommer på markedet.

Samlet har Danmark mulighed for at købe et antal vacciner, som kan færdigvaccinere 20,4 millioner borgere. Det er dog ikke sikkert, at alle vaccinerne bliver købt.