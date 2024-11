Den er "de unge kvinders kræft": Alligevel takker kun halvdelen ja til screening

47 procent.

Det er andelen af 23-29-årige kvinder i Region Syddanmark, der ikke bliver screenet for livmoderhalskræft.

- Jeg tror ikke, kvinderne er helt bevidste om, hvad det er, de vælger fra. Når man er ung tænker man: "kræft er jo ikke noget for mig." De skal bare være opmærksomme på, at livmoderhalskræft, er de unge kvinders kræft, siger Lone Kjeld Petersen.

Hun er professor i gynækologiske kræftsygdomme på OUH.

- Konsekvensen ved at opdage livmoderhalskræft for sent er, at man måske skal have fjernet sin livmoder, og så kan man ikke længere få børn.