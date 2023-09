Derfor flygter læger og patienter til det private

Patienter og psykiatere flygter fra det offentlige sundhedsvæsen på grund af for ringe kvalitet i psykiatrien.

Så klar er meldingen fra Jan Jørgensen, der i mange år var chef for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense, inden han i 2014 skiftede til det private.

- Der er for meget spildtid i det offentlige i forhold til at passe på patienterne, siger Jan Jørgensen.

I løbet af de seneste dage har TV 2 Fyn kunnet fortælle, om en mor, der har betalt 30.000 kroner for en privat psykiater til sin 16-årige datter for at undgå lang ventetid i det offentlige.

Det overrasker ikke Jan Jørgensen, der fortæller, at der var flere grunde til, at han skiftede fra det offentlige til det private.

I første omgang gik han i protest fra sit job som ledende chefpsykiater, fordi han var uenig med de politiske beslutninger i Region Syddanmark.

I 2010 blev aldersgrænsen på hans afdeling hævet fra 17 til 19 år, og beslutningen var han uenig i, fordi han mener, at voksne på 18 og 19 år ikke skal behandles af læger, der er uddannet til at behandle børn.

- Det var måske ikke det klogeste at gøre. Det skal voksenpsykiatere gøre.

Meget mere tid til patienterne

I 2014 startede han sin egen praksis i Torvegade i Odense for at få muligheden for at bestemme mere selv.

- Jeg slipper for al mødevirksomhed. Jeg skal ikke styre en hel masse mennesker, psykologer og sygeplejersker, som man har i det offentlige. Jeg er bare mig selv. Jeg kan bruge 100 procent af min tid på patienten. Det er utrolig effektivt, siger Jan Jørgensen, der i dag er pensioneret.

Antallet af privatpraktiserende psykiatere i børne- og ungepsykiatrien er de seneste ti år tæt på fordoblet. I 2011 var der 42 privatpraktiserende; i 2021 var der 72.

Undersøgelse: Derfor skifter psykiatere til det private

En undersøgelse fra Overlægeforeningen fra 2022 viser, at indflydelse på arbejdets indhold er den væsentligste årsag til, at læger i børne- og ungepsykiatrien skifter fra det offentlige til det private.

- Det er ikke tilfredsstillende arbejde. Man er hårdt hængt op og presset på de lange ventetider. Man synes ikke, patienterne får en ordentlig behandling. Man bruger ikke deres faglighed godt nok, siger Jan Jørgensen.

Det er ikke kun de ansatte i psykiatrien, der har glæde af det private frem for det offentlige.

- Kvaliteten er meget højere i det private. Alle bliver set af en speciallæge. Det er ti procent i det offentlige. Resten bliver set af psykologer og sygeplejersker. Patienterne flygter fra det offentlige, for det er ikke i orden, siger Jan Jørgensen.

Fire ud af fem børn venter for længe

Det er en dyrere løsning at skifte til det private. Manna Silva og hendes 16-årige datter, der gik uden om det offentlige sundhedsvæsen, måtte betale 30.000 kroner for at få datteren udredt.

Datteren er ikke den eneste, der møder lange ventetider i det offentlige. Fire ud af fem børn i psykiatrien i Region Syddanmark venter for længe på at blive udredt.

I andet kvartal i 2023 blev fire ud af fem henviste børn ikke udredt inden for garantien på 30 dage. De ventede i stedet i gennemsnit 83 dage på at blive udredt i psykiatrien.

Region: Derfor har vi svært ved at følge med

Hovedårsagen til stigningen i andelen af patienter, der venter for længe, er ifølge Maja Sidelmann Basnov, der er cheflæge i Børne- og Ungepsykiatrien i Region Syddanmark, at psykiatrien modtog flere henvisninger efter den første bølge med covid-19.

- Vi havde lidt for få ressourcer på det tidspunkt og havde derfor svært ved at følge med. Samtidig var vores medarbejdere syge af covid, og så mistede vi yderligere psykiatere til privat praksis. Det betød, at vi havde svært ved at komme gennem puklen af henvisninger, siger Maja Sidelmann Basnov.

En ny struktur i børne- og ungepsykiatrien i Region Syddanmark skal løse problemet. 1. september blev lokale afdelinger lagt sammen, og samtidig skal unge over 17 år fremover sendes videre til voksenpsykiatrien - ligesom Jan Jørgensen anbefalede det i 2010.

Står til ham, er det vigtigt, at fokus rettes mod forebyggelse.

- Man er så presset af, at der er så mange patienter, så vi er nødt til at tale i forebyggelse. Vi er nødt til at gribe patienterne noget før - og ikke nødvendigvis så de alle ender i psykiatrien, siger Jan Jørgensen.

- De kommer i psykiatrien før den forebyggende indsats i kommunerne. Det er tosset, påpeger han.

Flere penge på vej til psykiatrien

Der er flere penge på vej psykiatrien generelt. Der er bred politisk opbakning til en tiårsplan, som fra i år giver en halv milliard kroner årligt.

Men regeringens tiårsplan for psykiatrien frygter Jan Jørgensen dog ender som de andre store politiske planer for psykiatrien.

- Den er ligesom alle de andre tiårsplaner. De bliver ikke iværksat. Sådan har det altid været. Der kommer altid noget krig eller covid-19 i vejen, siger Jan Jørgensen.

- Vi kan ikke behandle os ud af et stigende antal unge, der ikke trives. Det er rigtig dyrt. Forebyggelse er vildt dyrt. Vi skal gøre noget for alle børn og familier, fastslår han.

Nanna Märcher er en af dem, der har ventet for længe på at blive udredt i børn- og ungepsykiatrien i Region Syddanmark. Hun føler, hun har spildt sit liv.