DF vil bevare store bededag som helligdag i Syddanmark

Med stemmerne 95-68 fik SVM-regeringen sit ønske om at afskaffe store bededag opfyldt. Begrundelsen er, at der skal skaffes flere penge til de stigende forsvarsudgifter.

Men selvom det altså ligger fast, at de fleste danskere må trække i arbejdstøjet på store bededag næste år, har Carsten Sørensen (DF) bedt om at få et forslag om at bevare store bededag som helligdag i Region Syddanmark på dagsordnen senest den 24. april.

Forslaget skal gælde de ansatte i regionen, så store bededag bevares som fridag.

- Årsagen er, at jeg er meget uenig med regeringen i at fjerne danskernes helligdag på store bededag. Jeg kan ganske rigtigt ikke genindføre helligdagen, men jeg kan som regionsrådsmedlem stille forslag om, at vi fortsat har en fridag på store bededag i henhold til vagtplanerne på en helligdag, siger Carsten Sørensen.

Håber på et flertal for forslaget

Hvis Carsten Sørensens forslag skal kunne realiseres, kræver det, at et flertal i regionsrådet stemmer for DF'erens forslag.

Har du nogen ide, om det her forslag overhovedet har nogen gang på jord?

- Jeg håber jo, at alle mine kollegaer i regionsrådet stemmer for det her forslag. Vores ansatte arbejder rigeligt og hårdt nok i forvejen, og de har ikke behov for at miste en af deres fridage, siger Carsten Sørensen og fortsætter:

- Men det er jo klart, at jeg også godt kan regne ud, at der måske er nogle, der følger partilinjen fra Christiansborg og stemmer, som man har gjort i Folketinget. Men jeg har opfordret mine kollegaer til, at vi giver vores ansatte den fridag, de har haft i rigtig lang tid. Jeg synes ikke, at vi som politikere skal blande os i, hvad danskerne har af helligdage. Det er noget, der har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, og det burde vi holde os for gode til.

Næste skridt er et folketingsvalg

På Christiansborg er debatten lukket, og store bededag er en arbejdsdag fra næste år. Og selv hvis regionens store partier, Venstre og Socialdemokratiet, vælger at følge partilinjen på Christiansborg, opgiver Carsten Sørensen sin kamp for at bevare store bededag.

- Det er en gang, man gør det her. Næste skridt vil jo så være, når der skal være folketingsvalg, at man skal bede folk om at stemme på nogen, der vil beholde danskernes fridag. Og der er mit parti i hvert fald et af dem, siger Carsten Sørensen.

Det er ikke første gang, Dansk Folkeparti har stillet forslag om at bevare store bededag uden for Christiansorg.

For nylig forsøgte byrådsmedlem Steffen Daugaard (DF) I Middelfart Kommune at stille et politisk forslag om at bevare store bededag for kommunalt ansatte i kommunen, men det satte Middelfarts borgmester en stopper for.