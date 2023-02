DF vil forbyde religiøs hovedbeklædning: - Gammel vin på nye flasker

Det skal være slut med at bære tørklæde på regionens arbejdspladser.

Ligeledes skal man kunne sige nej til at blive behandlet af en person med tørklæde, og der bør kunne stilles krav om, at alle f.eks. af hygiejnemæssige årsager skal have korte ærmer.

Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti til det kommende regionsrådsmøde i Region Syddanmark.

- Den symbolværdi, der ligger i tørklæde, den bryder vi os ikke om, og derfor vil vi gerne have, at de ansatte ikke bærer det, siger Dansk Folkepartis regionsrådsmedlem Carsten Sørensen.

- Mange steder rundt om i verden kæmper kvinderne for at smide deres tørklæde. I Danmark vælger man, i hvad jeg kalder misforstået medmenneskelighed, at fastholde, at man skal have lov til at have et kvindeundertrykkende tørklæde på.

Men det står partiet ret alene med. Heller ikke hos de konservatives Roya Moore, der har været med til at foreslå tørklædeforbud i danske folkeskoler, er der opbakning.

- Tørklædet er et redskab for mænd til at undertrykke kvinder. Der er et stort religiøst aspekt i tørklædet, men der er også det, at kultur også har indtaget de her religiøse aspekter, siger Roya Moore.

- Hvis de mennesker er kvalificeret og har kompetencer til at udføre deres job med ordentlighed, faglighed og saglighed, så er det det, der skal være vores nøgleord, og så må vi håbe, at de på sigt så opnår en kulturel integration, så de kan blive stærk nok til at selv sige nej til tørklæde eller alt andet religiøse undertrykkelse.

- Det er gammel vin på nye flasker

I dag er det tilladt at gå med tørklæder på alle regionens arbejdspladser, og når det er det, bør det også være tilladt til at sige nej til at blive betjent eller behandlet af en person med tørklæde, mener Dansk Folkeparti.



- Jeg tror også nok, at jeg ville bede om at få en anden, hvis jeg havde mulighed for det, siger Carsten Sørensen.

Hos regionsrådets socialdemokrater mener man, at Dansk Folkeparti skaber et problem, der ikke eksisterer.

- Man er på sygehuset, fordi man skal behandles, og hvem man bliver behandlet af, hvilken hudfarve man har eller religion man har, eller overbevisning man har, det er sådan set ligegyldigt. Man kommer der med ét formål, og det er at blive helbredt, siger Kim Johansen (S).

- Jeg synes, at det er sådan en gammel vin på nye flasker. Man skal lige forsøge den og forsøge den igen, og jeg synes bare det skaber sådan en uro på arbejdspladsen i forhold til til den pågældende målgruppe, som man taler om.

Selvom det langt fra er første gang, at Dansk Folkeparti hæver stemmen i forhold til tørklæde debatten, så mener Carsten Sørensen ikke, at det er bagstræberisk.

Det er jo ti år siden, at Dansk Supermarked sagde, at de synes, det er okay at bære tørklæde på deres arbejdsplads, så er I ikke lidt gammeldags i Dansk Folkeparti?

- Nej, det er vi ikke, men vi har nogle holdninger, og jeg vil stille og roligt minde om, at der jo efterfølgende er kommet flere domme, blandt andet EU domstolen, der siger, at det rent faktisk er lovligt at bede de ansatte om at lægge deres tørklæde.

Et af de steder, Dansk Folkepart altså vil have forbud mød tørklæder, er Nyt OUH, når det åbner. Her har man tidligere på ugen droppet den italienske tag-entreprenør.