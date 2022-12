Diskussion af lægevagt-situation fortsætter: Læger skal have mindre for at administrere lægevagten

- Jeg kan ikke kommentere på et lukket punkt på dagsorden. Men selvfølgelig skal vi ikke betale får noget, vi ikke længere får.

Sådan siger Bo Libergren (V), formand for Udvalget For de Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Udvalget drøftede mandag lægevagtsituationen i regionen.

Men han holder altså kortene tæt ind til kroppen.

Siden coronaens indtog i foråret 2020 har PLO, de Praktiserende Lægers Organisation, ikke villet se syge borgere i 11 af regionens 21 lægevagtkonsultationer.

På Fyn er der i dag således kun tre åbne lægevagtkonsultationer mod tidligere otte.

Ikke ret til fem millioner kroner mere

Regionen mener ikke, at lægerne har ret til at bestemme antallet af konsultationer. Så da forhandlingerne om en ny lægevagtaftale brød sammen for en måned siden, varslede regionen, at en voldgiftssag var på vej.

Det samme gjaldt planen om at fratage PLO-Syddanmark de fem millioner kroner, som organisationen får i driftstilskud til sit lægevagts-sekretariat.

PLO-Syddanmark har tidligere kaldt det en optrapning af konflikten, hvis regionen besluttede at fjerne driftstilskuddet. Men det forstår udvalgsformanden ikke.

- Døren står stadig åben for forhandlinger. Og det kan umuligt komme bag på PLO-Syddanmark, at regionens tilskud til deres administration af lægevagten står til at blive blive fjernet, siger Bo Libergren.