Ifølge Jakob Linnet mangler der generelt nogle retningslinjer for, hvordan man vil behandle diagnosen fremadrettet.



- Problemet er, at i dag mangler vi viden om og evidens for, hvad der er den bedste behandling. Og en af forhåbningerne med de her behandlingstilbud er jo, at man kan danne sig noget viden og nogle gode erfaringer for, hvad den behandlingsmæssige praksis for den her lidelse er.



Han glæder sig dog over udsigten til, at BED bliver en anerkendt diagnose i det nye år.





- Det at vi er kommet så langt, at vi kan anerkende det her som en lidelse, det giver forudsætningerne for at finde ud af, hvad kan vi så gøre ved dem.





- Og det, at vi kan få lov til at behandle denne her lidelse, både nu her i forsøgsperioden og forhåbentlig også efter, det gør jo, at vi på et meget mere oplyst grundlag kan tage stilling til, hvad der så er den bedste behandling.