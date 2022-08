Efter skandalesag om amputationer: Nu vil Region Syddanmark gennemgå over tre års journaler

Region Sjælland vil gennemgå sygehusjournaler for de, der har fået amputeret hele eller dele af et ben i perioden 2019-2022. Det har regionen besluttet som følge af et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver TV2 Øst fredag.



Styrelsen indkaldte regionen til et møde, efter at regionen alene lagde op til at foretage en stikprøve af 80 journaler for benamputerede. Det var ikke nok mente styrelsen.

- Vi vil sikre os, at alle de patienter, hvor amputationen muligvis kunne være undgået, at de får den rette vejledning og rådgivning i forhold til eventuelt at klage og søge erstatning, sagde Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, til Ritzau tidligere på ugen.

På mødet ville styrelsen hjælpe regionen med at indkredse, hvem der potentielt kunne have fået foretaget en benamputation, som kunne være undgået.

Mange amputationer i flere regioner

Sagen om benamputationer fik liv i foråret, hvor en ekstern analyse i Region Midtjylland berettede om generelt sen behandling til forebyggelse af amputation på Aarhus Universitetshospital. Det kan øge risikoen for, at man må amputere.

Men Region Midtjylland er ikke ene om at foretage en del amputationer af ben, og der er store regionale forskelle på, hvor mange benamputationer der foretages.

Region Sjælland har i årevis været den region, hvor der blev foretaget flest amputationer målt per 100.000 indbyggere.

Mødet mellem Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke enestående. Styrelsen har tidligere mødtes med Region Midtjylland og havde også et møde med Region Syddanmark i kalenderen, har Anette Lykke Petri fortalt.

Region Syddanmark vil tjekke amputationer

Region Syddanmark følger da også samme vej som Region Sjælland. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Region Syddanmark har udsendt fredag eftermiddag, at den vil gennemgå journaler fra udvalgte patienter tre år tilbage i tiden for at give dem afklaring på, om de kan tilhøre gruppen, som unødigt har fået amputeret benet.

- Vi har ikke noget, der indikerer, at patienterne ikke har modtaget den korrekte behandling, men vi er enige om, at det giver god mening at dykke ned i den specifikke målgruppe for at være helt sikker, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, i meddelelsen.

Region Syddanmark vurderer, at deres gennemgang vil tage nogle måneder og omfatte cirka 200-300 patienter. Region Sjælland vurderer ifølge TV2 Øst, at de skal gennemgå cirka 800 sygehusjournaler.

I en orientering til Sundhedsudvalget i Region Syddanmark påpegede regionen tidligere på sommeren, at der bliver foretaget flere amputationer på OUH end på andre syddanske hospitaler.