Ekspert om ny OUH-fadæse: - Det er ikke usædvanligt

Han mener dog ikke, at Nyt OUH bliver yderligere forsinket af tag-fadæsen.

- Altså selve taglægningen, tror jeg ikke nødvendigvis kommer til at have betydning for tidsplanen som sådan. Der kan stadigvæk rende nogle håndværkere rundt på taget, samtidig med at andre håndværkere færdiggør det indvendige af byggeriet.

- Så selve taglægningen ser jeg ikke noget problem i, at det skal have negative konsekvenser for projektets tidsplan, vurderer Christian Thuesen.

Flere hundreder rum og toiletkabiner ramt

Det første spadestik til hospitalet blev taget i 2016, mens byggeriet af selve hospitalet begyndte i 2019. Planen var, at det skulle stå færdigt i slutningen af 2022.

Nu forventes sygehuset altså at åbne i slutningen af 2025.

På grund af det utætte tag er byggeriet ramt af skimmelsvamp. Der er tale om flere hundreder rum og toiletkabiner, hvor de trådformede mikrosvampe skal bekæmpes. Det forventes at tage et halvt år.

Samtidigt vurderes prisstigninger af fordyre projektet med en halv milliard kroner.

Hvis det kan være et plaster på såret, så er flere af landets hospitalsbyggerier ramt af forsinkelser. Således bliver et nyt hospital i Hillerød og Sjællands Universitetshospital i Køge afleveret senere, end først forventet.

Udfordringerne for det kommende Nyt OUH er mange. Således kunne vi forleden fortælle, at der mangler 250 medarbejdere, og at over 1.000 tilsynsnotater ikke er afsluttede.