Ekstra hensyn til LGBTQ+ fik DF til at forlade forhandlinger

Region Syddanmark vil lave en særlig politik for LGBTQ+-personer i sundhedsvæsenet. Det fremgår af den dugfriske budgetaftale for 2025.

En budgetaftale, der for første gang i syv år er uden Dansk Folkepartis Carsten Sørensen. Det skyldes netop den nye politik.

- Det er et skråplan at bruge penge på at uddanne personale i, hvordan de behandler bestemte mennesker, når de bare skal behandle alle lige godt. Det er penge, der går fra anden relevant efteruddannelse og behandling, siger politikeren.

I budgetaftalen står der, at undersøgelser viser, at LGBTQ+-personer har flere livsstils- og sundhedsrelaterede udfordringer end den øvrige befolkning, og at personerne kan opleve barrierer i mødet med sundhedsvæsenet.

Carsten Sørensen, det lyder som, om I ønsker det samme: At alle personer skal behandles godt i sundhedsvæsenet. Hvorfor er det så ikke okay at gøre en ekstra indsats her?

- Jeg er ret overbevist om, at de her mennesker bare vil behandles. Jeg tror ikke, at en lungebetændelse føles anderledes på mig end på dem. Det handler ikke om en hetz på en bestemt persongruppe - det handler om at behandle dem, lige som vi behandler alle andre.