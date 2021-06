Ekstra vaccinerdoser presser vagtplanen: Regionen vil vaccinere dobbelt så mange

Det betyder, at Region Syddanmark kommer under pres, når regionen modtager sin andel af de ekstra vaccinedoser.

- Det bliver en stor og besværlig opgave, men jeg er sikker på, at vi nok skal løse den. Henover sommerferien havde vi beregnet med at skulle vaccinere cirka 10.000 om dagen. Vi har lovet Sundhedsstyrelsen, at vi kan vaccinere mindst det dobbelte, og det skal vi nok arbejde hen imod, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen til TV 2 Fyn.

Især tidspunktet for de mange ekstra vacciner, der kommer til Danmark, giver udfordringer. Mange af de ansatte, der står for at vaccinere borgerne, har nemlig planlagt ferie.

- De skal nu spørges, om de vil flytte deres ferie eller komme ind ekstra dage. Ellers skal vi ud og rekruttere andre, der skal oplæres eller allerede kan vaccinere. Det er en stor opgave midt i en sommerferie, fortæller Kurt Espersen.

- Vi regner med, at vi kan komme op på 20.000 om dagen. Spørgsmålet er, hvor hurtigt vi kan nå derop.



En del af de ekstra vacciner kan allerede bruges fra næste uge, og så håber koncerndirektøren på, at de fleste har fået det første vaccinestik, når uge 29 slutter.