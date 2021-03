Elever skal testes massivt: Region må på personalejagt

Når de store elever i grundskolen og elever på ungdomsuddannelserne kan vende fysisk tilbage til undervisningen fra mandag, vil det samtidig betyde travlhed i de fynske testcentre.

- Det er en af de store opgaver. Vi skalerer op alle de steder, vi overhovedet kan, og vi finder så meget personale som muligt, siger Gitte Jørgensen, præhospital chef i Region Syddanmark til TV 2 Fyn.

Elever i 5. til 8. klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelserne kan vende tilbage én dag om ugen, mens afgangselever i både grundskole og på ungdomsuddannelser kan vende tilbage fysisk halvdelen af tiden, hvilket vil sige hver anden uge.

Alt personale indkaldes

Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er mange flere test. I grundskolen opfordres elever og lærere kraftigt til at medbringe et negativt testsvar ved fremmøde, som højst er 72 timer gammelt. På ungdomsuddannelserne vil et tilsvarende testresultat være et krav.

Hvem skal testes og hvor ofte? Nedenstående gælder for alle, der møder fysisk frem til undervisning i de omfattede kommuner. Kraftig opfordring til to ugentlige tests: Ansatte samt elever over 12 år i folkeskoler, fri- og privatskoler, herunder tilhørende kostafdelinger.

Ansatte og elever på STU Krav om test inden for de seneste 72 timer af elever/kursister/deltagere og ansatte: Efterskoler og frie fagskoler

Gymnasiale uddannelser inkl. internationale gymnasiale uddannelser

Erhvervsuddannelser

FGU

Ordblindeundervisning (obu), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag, Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), Gymnasiale Indslusningskurser (GIF) samt Supplerende Overbygningsforløb (SOF)

AMU

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

- På nogle skoler, primært efterskoler, vil vi arrangere besøg på skolen, og andre steder skal eleverne hen til de nuværende teststeder. Vi er lige nu i dialog med både kommuner og uddannelsesinstitutioner om, hvordan det kan fungere, siger Gitte Jørgensen.

Det er den eksterne udbyder Carelink, som varetager en stor del af regionens test, og Gitte Jørgensen forudser, at de får rigtig travlt med at blive klar til mandag.

- Vi har bedt Carelink om at kalde alt personale på arbejde i weekenden. Vi kigger blandt andet på, hvor man kan og ikke kan skalere op, og så må vi se på at udvide åbningstider, finde andre potentielle teststeder i samarbejde med kommunerne eller henvise til nabobyer, siger hun.

Skal fortsat justeres

Når mandag har passeret, og de nye testkrav er indført, vil regionen fortsat holde øje med kapaciteten, da de ikke på forhånd helt kan forudse, hvor behovet bliver størst.

- Vi vil nok skulle justere i de kommende uger, når vi finder ud af det. Vi holder øje med, hvor mange der bliver testet og hvorhenne, siger Gitte Jørgensen.

Det er SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og regeringen, der har indgået aftalen om yderligere genåbning. Af den fremgår det også, at partierne i de videre drøftelser om genåbning blandt andet vil have ’fokus på de dele af uddannelserne, som kun vanskeligt kan gennemføres ved fjernundervisning, herunder erhvervs- og professionsuddannelserne’.

Den delvise genåbning gælder i alle fynske kommuner undtagen Ærø, hvor alle grundskoleelever kan komme tilbage efter samme model som på Bornholm.