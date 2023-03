Emilie løser vigtig opgave på OUH: - En genial idé

Emilie Bukh Madsen skubber en lille rød vogn med prøvetagningsglas foran sig. Hun skal ind for at tage blodprøver på Kaj Foged, der ligger på stue 9.

Hun er en blandt 34 medicinstuderende fra SDU, der har fået et job som blodprøvetager på sygehuset.

- Jeg kunne godt tænke mig at få lidt mere erfaring med patientkontakt og mærke hvordan sygehuset ligesom var ude i virkeligheden. Jobbet her var en god mulighed for at få netop det.

Både sygehus og patienter nyder godt af de ekstra hænder.

Normalt bliver blodprøverne taget af en bioanalytiker, der også efterfølgende skal analysere blodet i et laboratorie, så prøvesvarene ligger klar til lægerne.

En af de bioanalytikere er Sidsel Lillelund. Hun fortæller, at der længe havde været bemandingskrise på deres afdeling.

Det betød, at flere laboratorier, der analyserede de mange bloprøver måtte lukkes ned for at sikre, at der var personale nok til at tage blodprøverne. Flere af dem er nu åbnet igen.

Samtidig er er ventetiden på analyse af de ikke-akutte blodprøver blevet forkortet.

- Det er jo tidskrævende at samle alt det her blod ind i forhold til, hvor meget vi kan nå at analysere i den anden ende, så det var ligesom der, at flaskehalsen lå, siger Sidsel Lillelund.