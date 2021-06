Epidemiolog: Særligt tre ting er skyld i de lave smittetal

Det er første gang siden slutningen af april, at det daglige antal registrerede nysmittede ligger under 600. Samtidig er smittetallene på det meste af Fyn faldende.

Lektor og ph.d. Viggo Andreasen fra Roskilde Universitet har speciale i matematisk epidemiologi. Han er positivt overrasket over lørdagens smittetal og påpeger, at det relativt lave antal smittede er fundet i et ellers højt antal prøver.



Det varmere vejr, som medfører, at vi opholder os mere udendørs, ser ud til at have en væsentlig effekt på smitten, bemærker Viggo Andreasen.

Fænomenet kendes som "sæsoneffekten".

- Coronavirus har vist sig at have langt sværere ved at sprede sig om sommeren end om vinteren.