Et lille hæfte fik stor betydning, da 56-årig fik brystkræft

Men kræftpatienter vil rigtig gerne spille en rolle i deres behandlingsforløb. Det viser undersøgelser fra både Danmark og udlandet. De samme undersøgelser viser også, at de gerne vil inddrages mere, end de bliver i dag, fortæller Bettina Mølri Knudsen.

- Lægerne sidder som eksperter på den diagnose, der ligger for patienten. Men det er vigtigt for, at patienterne får et godt og trygt forløb, at de bliver hørt i, hvad der betyder noget for dem. For de sidder jo til gengæld som eksperter på deres eget liv, siger hun.

Dagsorden for samtalen

Hendes forskning viser samtidig, at det betyder noget for lægerne at have et redskab, der kan hjælpe samtalerne på vej.

- Vi ved, at der er mange af vores yngre læger, som er glade for at bruge Beslutningshjælperen. De er måske ikke så rutinerede i at tage de her samtaler. Men Beslutningshjælperen kommer til at fungere som en slags dagsorden. Den kan strukturere samtalen, så man husker at få spurgt patienten til de forskellige ting, forklarer Bettina Mølri Knudsen.