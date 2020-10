Spil skal hjælpe personer ud af spiseforstyrrelse

Deltag i afstemningen - tryk her:

Du starter i midten af en labyrint. Herefter skal du finde vejen ud, men på vejen bliver du sat over for forskellige valg. Sådan lyder opskriften til et nyt computerspil, og det kan lyde overkommeligt for mange. Men spillet er tiltænkt personer med en spisefortyrrelse, og her kan det at tage et valg være sværere og med større konsekvenser end normalt.

- Det er især valg om, hvordan man tænker om sig selv, hvad ønsker man for sit liv? Hvordan kunne man tænke sig, at livet var uden spiseforstyrrelser, forklarer Maria Guala.

Læs også Linda mistede sin mand: - Det er vigtigt, vi får nogle redskaber til at opdage kræften tidligere

Hun er overlæge i teamet for spiseforstyrrelser ved Psykiatrien i Region Syddanmark, og hun er leder for det projekt, der skal være med til at udvikle spillet til personer med spiseforstyrrelser.

Vi er forskellige, og vi har brug for forskellige tilgange. Så jo flere redskaber, jo bedre. Maria Guala, overlæge og leder af projektet

Udviklingen af computerspillet bygger på en ny fremgangsmåde inden for psykiatrien.

- Det er første gang, at patienter bliver involveret i at lave redskaber, som skal bruges i behandlinger til deres egne lidelser, fortæller Maria Guala og tilføjer:

- Patienterne har lige så stor rolle som behandlere og eksperter, og de bliver betragtet som eksperter i deres egne lidelser.

Idéen opstod i hverdagen

Maria Guala arbejder hver dag med personer, der har en spiseforstyrrelse, og hun har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser. Men de mange år har især givet overlægen én vigtig erfaring:

- Der er rigtig mange patienter, der ikke kan få hjælp eller få gavn af den behandling, som er anbefalet. Der sidder vi med en kæmpe frustration som behandlere, men også for patienter.

Læs også Ny algoritme skal opdage lungekræftens små symptomer

Behandlingerne foregår efter internationale anbefalinger, men frustrationerne over de udeblivende resultater af behandlingerne fik Maria Guala til at tænke på, at der kunne være brug for flere redskaber:

- Vi er forskellige, og vi har brug for forskellige tilgange. Så jo flere redskaber, jo bedre.

Fakta om spiseforstyrrelser Der findes tre almindelige spiseforstyrrelser: Anoreksi hvor man bevidst spiser for lidt eller slet ikke spiser. Bulimi hvor man spiser store mængder mad for at få sig selv til at kaste det op igen. Overspisning kaldet BED (Binge Eating Disorder). Her spiser man store mængder mad over en kort periode. Fælles for alle er at de i ekstrem grad kan være livstruende.

Man kender til 75.000 tilfælde af spiseforstyrrelser i Danmark, men tallet forventes at være langt højere, da lidelsen er forbundet med et vist tabu.

Spiseforstyrrelser kan starte flere steder i livet, hvor ens krop gennemgår forandring. For eksempel i puberteten, ved graviditet eller i overgangsalderen.

Ved Center for Spisefortyrrelser begyndte man at producere små animerede kortfilm. Kortfilm, som skulle vise, hvordan det er at have en spiseforstyrrelse, og det viste sig at have en effekt på patienterne

- Mange patienter sagde: Jeg vil ikke gøre det, men jeg vil hellere gøre sådan her. Og så begyndte vi at lege med tanken om, at hvad nu, hvis man gjorde sådan, forklarer Maria Guala

- Der kom vi så til, at hvad nu, hvis vi lavede et computerspil, hvor man kunne vælge, og man kunne se konsekvensen af de valg, man træffer?

Spillet skal genskabe scenarier

På vej ud af labyrinten kan man stå over for valget, om man skal tage med til et fællesarrangement med venner og andre personer, eller om man skal blive hjemme. Her kan der være fordele og ulemper ved begge valg, når man lider af en spiseforstyrrelse. Det positive kan være, at man møder andre og fjerne tankerne fra sin spisefortyrrelse.

- Ulempen er, at man bliver udfordret i forhold til, at man ikke ved, hvad der bliver serveret af mad. Hvor meget man kan tillade sig at spise. Om de andre vil kigge på det, man spiser, eller hvor meget man har spist. Det er sådan nogle tanker, der piner en rigtig meget, når man lider af en spiseforstyrrelse, og hvis man bliver hjemme, så slipper man for alt det besvær, men til gengæld isolerer man sig.

- Computerspillet skal hjælpe med at få kontakt til drømme og håb. Maria Guala, overlæge og leder af projektet

Grunden til at spillet skal foregå i en labyrint, hvor man skal finde den rigtige vej ud, er faktisk også et eksempel på hverdagen med en spiseforstyrrelse og behandlingen af den føles

- Vi skal i fællesskab finde vejen ud, og vejen er aldrig ens for alle. Man kan synes, at man har en god idé, og så løber man bare panden mod muren. Noget, som virker for en, virker ikke altid for den anden.

Spillet er godt på vej

Med støtte fra Trygfonden er udviklingen af spillet nået langt, hvilket vil sige, at første del af projektet er ved at være slut. I denne del blev det undersøgt, hvordan det er at skabe et redskab til behandling, som patienterne selv er med til at udvikle.

Læs også Dorte fik hjertestop under motionsløb: - Uden familie og opbakning ryger man i et gevaldigt hul

Når spillet er færdigt starter så anden del af projektet, hvor andre aspekter ifølge Maria Guala skal undersøges:

- Hvem vil kunne få glæde af det her? I hvilken del af behandlingen skal man spille, og skal det spilles alene eller sammen med sine pårørende eller sin behandler?

Når udviklingen er slut, så er håbet, at computerspillet kan bidrage med en ny behandlingsform til personer, hvis liv er tynget af en spisefortyrrelse. Med et nyt redskab kan flere måske blive fri af sin spiseforstyrrelse. Noget som Maria Guala arbejder på hver dag:

- Computerspillet skal hjælpe med at få kontakt til drømme og håb.

Et sundere Syddanmark Nu har du mulighed for at være med til at bestemme, hvad skal der forskes i i Region Syddanmark. Fem forskningsprojekter - ét fra hvert af regionens fem sygehuse - er med i projektet "Et Sundere Syddanmark", og det er op til borgerne via SMS-stemmer at bestemme, hvilke af projekterne der skal have del i en forskningspulje på to millioner kroner fra Region Syddanmark. Fælles for projekterne er, at de tilrettelagt sådan, at borgerne bliver inddraget i forskningen. Puljen fordeles med 1 million kroner til det projekt, der får flest SMS-stemmer, 600.000 kroner til andenpladsen og 400.000 kroner til tredjepladsen. Et Sundere Syddanmark er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD. De fem deltagende sygehuse er Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark. Vinderen kåres ved et finaleshow i Cortex Park i Odense som bliver sendt direkte på TV 2/Fyn og TV SYD Tirsdag den 3. november.

Deltag i afstemningen - tryk her: