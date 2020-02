EU-politikere: - Vi bakker op om bro mellem Als og Fyn

To fynskvalgte EU-politikere er trådt ind i Als-Fyn-broens komité. Det drejer sig om Pernille Weiss (K) og Christel Schaldemose (S).

- Der er tale om et spændende projekt, som ligesom Fehmernforbindelsen får brug for EU-støtte. Jeg har mulighed for at løfte Als-Fyn ind i den største partigruppe i EU-parlamentet og her være med til at gøde jorden for, at forbindelsen bliver set som et nordeuropæisk projekt, siger Pernille Weiss.

Borgmester Hans Stavnsager (S) fra Faaborg-Midtfyn Kommune er glad for, at der nu også er EU-parlamentarikere med i komiteen.

- Det startede som et lokalt projekt, så kom der regionalpolitikere ind og derefter landspolitikere. Nu er der så også to europæiske politikere, som kan se, at Als-Fyn kan løfte vores del af landsdelen, siger Hans Stavnsager.

Bro knytter os sammen

Christel Schaldemose håber, hun med sin deltagelse i komiteen kan være med til at skabe opmærksomhed omkring projektet.

- Og så forventer jeg, at vi kan være med til at se nærmere på mulighederne for at finde finansering i EU, som kan hjælpe projektet på vej, siger hun.

Pernille Weiss kalder det et interessant projekt, som vil knytte Fyn meget tættere til Tyskland

- Dermed kan broen for alvor trække Danmark længere ind i det indre marked, siger Pernille Weiss.

Christel Schaldemose og Pernille Weiss bor i dag i København, men de er begge født og opvokset på Fyn.

- Vi er som EU-politikere valgt i hele Danmark, så jeg skal også kunne forklare min deltagelse i det her projekt i Nordjylland og København. Det gør jeg gerne, fordi alle analyser og rapporter viser, at der er tale om et meget sundt infrastrukturprojekt, siger Pernille Weiss.

Ambassadører for bro

Borgmester Hans Stavnsager håber, at de to nye medlemmer i komitéen kan være med til at bane vejen for finansieringskilder udenfor Danmark.

- Når vi kommer længere frem, og forhåbentlig kan realisere projektet, kan nogle EUs infrastrukturfonde komme til at spille en rolle i forhold til finansieringen, siger borgmester Hans Stavnsager.

Als-Fyn-broens komité består af cirka 30 medlemmer, som udover at være ambassadører for projektet også skal være sparringspartnere og rådgivere for styregruppen med Danfoss-bossen, Jørgen Mads Clausen i spidsen.

Formålet er at indsamle og formidle viden om effekterne af en fast forbindelse. Det skal ske ved at udarbejde rapporter, analyser og undersøgelser af de effekter, som en fast forbindelse vil have for den syddanske region.

