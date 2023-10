Færre 24-timers vagter: Ambulanceredderne får nye arbejdstider

Ambulanceredderne skal i højere grad kunne dække spidsbelastninger i en række byer.

På et møde i det præhospitale udvalg mandag præsenteres politikerne for et udkast til en omlægning af ambulancetjenesten, der betyder, at fem byer fremover forsynes med det, der kaldes et effektivt beredskab.

Det vil sige, at ambulancerne bemandes med reddere, der er på 12 timers vagter i de pågældende byer og ikke som i dag af døgnberedskaber, der som navnet siger, dækker 24 timer.

Døgnvagterne begrænser imidlertid reddernes effektive arbejdstid, da der også skal være tid til hvile på vagten.

Og det vil sige, at meget travle stationer med mere end to ambulancer i tæt befolkede områder ofte overskrider den normerede arbejdstid – og altså også hviletiden.

Mere rotation

Forslaget, der løbende kan indføres, men senest skal træde i kraft i september 2025, lægger også op til en rotation af medarbejdere mellem travle og mindre travle opgaver.

I en tid med redder-mangel er en del af øvelsen for at bruge reddernes kompetencer bedst muligt også at have fokus på den såkaldte liggende patientbefordring.

Her lyder politikerne oplæg, at flere mindre komplicerede kørsler bør kunne klares uden reddere

Redderne skal i stedet bruges til akutkørsler, præhospital indsats og afslutning i hjemmet, som det formuleres.

Bedre samarbejde om ambulancer

Der arbejdes også på at effektivisere ambulancekørslen på tværs af regionerne, så vagtcentralerne fra næste år kan begynde at samarbejde f.eks., når man har ambulancer fra andre regioner på besøg eller ambulancen fra en anden region er tættere på en alvorlig hændelse end regionens egne beredskaber.

Det kræver ens it-systemer. Ambitionen er at få systsemet op at køre fra februar næste år.

Ifølge TV2 Fyns oplysninger møder især forslaget om flere 12 timers vagter en blandet modtagelse blandt redderne.

På mødet mandag er der efter behandlingen af forslaget foretræde af en tillidsrepræsentant for ambulanceredderne.

Konkret er det 20 døgnberedskaber, der omlægges til effektive beredskaber.

Af regionens øvrige beredskaber er 17 allerede effektive i dag, og de resterende 36 beredskaber fortsætter som døgnvagter.

På mødet i det præhospitale udvalg mandag har en tillidsrepræsentant fra redderne fået foretræde for udvalget.