Fejl i tal: Person er coronatestet seks gange - ikke 24

En borger i Region Syddanmark er ikke blevet testet for coronavirus 24 gange på to uger. Det korrekte tal er derimod seks gange.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Regionen har de seneste uger udleveret tal for, hvor mange gange enkelte borgere er blevet testet for covid-19. Men der er fejl i de tal, som regionen har udleveret, hvilket den beklager.

Og de korrekte tal viser altså, at den person, som er testet flest gange i perioden 3. til 16. september, har været forbi til tjek seks gange.

Statistikken omfatter test foretaget både på hospitalerne og i de hvide telte rundtom i Danmark.

Fejlen er opstået ved, at test foretaget i Testcenter Danmark, der står for at undersøge borgere i de hvide telte, er blevet indrapporteret flere gange.

- Både Statens Serum Institut og Testcenter Danmark er opmærksomme på fejlen og arbejder på en løsning, skriver Region Syddanmark i pressemeddelelsen.

Region Syddanmark havde også oplyst, at 1316 personer er blevet testet tre eller flere gange i perioden på to uger, men det passer altså heller ikke. Det korrekte tal er, at 1043 borgere i regionen er blevet testet tre eller flere gange.

Reaktioner på baggrund af forkerte tal

Udmeldingen om de mange test af en enkelt person fik flere til at reagere.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) sagde, at Danmarks testsystem er under stort pres, fordi mange lader sig unødigt teste, og foreslog indførelse af begrænsninger på, hvor mange gange man må lade sig test.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) udtalte, at danskerne lader sig teste i "ekstrem grad" og efterlyste klarere regler for, hvornår man skal lade sig teste.