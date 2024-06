Flere forsøg til reagensglasbehandling i Syddanmark

Fra 1. august 2024 kan Region Syddanmark tilbyde både par og enlige op til seks reagensglasforsøg i modsætning til de tre det tidligere har været muligt at få.

Det fortæller regionen i en pressemeddelelse.

- Mange oplever i dag, at der netop skal flere forsøg til end tre, før det lykkes at blive gravid. Derfor giver det kun god mening, at vi investerer i vores fælles fremtid ved at udvide antallet af forsøg, siger formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen.

På Fertilitetsklinikken på Odense Universitetshospital forventer man, at tilbuddet om ekstra forsøg vil betyde cirka 150 ekstra behandlinger oven i de cirka 700 der gennemføres om året.

Det er regeringens beslutning om at afsætte 45 millioner kroner om året fra 2024 og frem til at styrke fertilitetsområdet i hele landet, der gør fordoblingen af forsøg mulig.

Af de 45 millioner kroner er 9,5 millioner kroner om året blevet sat af til Region Syddanmark.