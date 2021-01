Flere indbrud i varebiler: - Det er et stort problem

Da mange opholder sig mere hjemme som følge af coronarestriktionerne, har tyveknægtene fundet andre steder at bryde ind.

Særligt varevogne er blevet et udsat mål for indbrud, og det mærker man hos den fynske virksomhed Anderup El, der selv har fået stjålet materialer og værktøj ad flere omgange.

- Det er et stort problem. Vi har haft indbrud tre-fire gange i vores servicevogn. De tømmer alt, de tager alt med, og vi skal have det hele meldt til forsikringen og politiet. Det er hurtigt to dages arbejde, der går med sådan et indbrud, fortæller Nick Tornø Søndergaard, der er direktør i Anderup El.

Tyverierne er typisk sket i løbet af en nat eller over en weekend, når en varebil har holdt hjemme på en af elektrikernes privatadresser. Som regel har de også været svære at opdage.

- Tit og ofte har indbruddene været af en kaliber, hvor vi faktisk ikke har kunnet se, at de har været inde i bilen, før elektrikeren er kommet ud på byggepladsen og har åbnet den, og så har den bare været tom og rodet, siger Nick Tornø Søndergaard.

Rammer økonomien

Oven på indbruddene har firmaet været nødt til at give afslag til kunder, fordi de ikke har haft de nødvendige værktøjer og materialer til at løse opgaven.

Selvom forsikringen dækker, oplever Nick Tornø Søndergaard stadig, at det går ud over indtægten, hver eneste gang tyvene har brudt ind i bilerne.

- Forsikringen dækker det meste, men de dækker jo ikke det fulde beløb. Og nogle gange opdager man først, at værktøjet er væk, når man skal bruge det. Så økonomien er rigtig dårlig i det. Der er virkelig mange penge, der forsvinder ud af kassen på den måde, siger han.

Andre er hårdere ramt

I Region Syddanmark er antallet af anmeldte tyverier fra vare- og lastbiler generelt stigende, og udviklingen ses også på Fyn.

Sidste år blev der i de tre første kvartaler anmeldt 299 indbrud i vare- og lastbiler. I samme periode året før var tallet kun på 188.

Hos Anderup El mærker man også, at deres branche er særligt udsat.

- Vi har hørt fra andre kolleger, der virkelig er ramt af det. Og når jeg ser på vores omkostninger på det, så tør jeg slet ikke tænke på, hvis jeg havde været så hårdt ramt som nogle af de andre i branchen, siger Nick Tornø Søndergaard.

Lige nu arbejder virksomheden på at gardere sig bedre mod indbrud i fremtiden.

- Vi har sat gang i nogle tiltag med noget mærkning af værktøj. Det havde vi også før, men det havde ikke den store virkning. Så har vi GPS-trackere i vores dyreste værktøjer, så vi kan følge dem. Vi er også i gang med at få overvågning i alle servicevognene, og eventuelt noget slørerøg, hvis der er indbrud i dem. Men alt det her er jo også omkostninger, der skal trækkes ud af driften og flyttes over på en konto. Og så er spørgsmålet, om det virker i sidste ende, siger han.