Før kæmpe retssag om millionsvindel: Læger får særbehandling bag lukkede døre

- Der har hos os været et politisk ønske generelt at have så stor åbenhed om dagsordener som overhovedet muligt, skriver chefen.



Det bakkes i en anden mail op af en chef i forvaltningen i Region Nordjylland.

- Jeg støtter, at så meget åbenhed som muligt vil være i vores interesse.

I den seneste dagsorden fra samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden kan man læse om en efterregning på 260.000 kroner til 138 læger, der har fået honorar for lægehjælp til sig selv, aktuelle spørgsmål om udskrivelsen af slankemidlet Ozempic og problemer med læger, der i strid med overenskomsten på deres hjemmesider indskærper, at man kun må tale om et emne under én konsultation.

Intet sket i Region Syddanmark

I marts udtalte formanden for samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Syddanmark, Venstres Pernelle Jensen til Altinget, at hun så positivt på en større åbenhed om samarbejdsudvalgets arbejde.

Pernelle Jensen henviser til kommunikationsafdelingen, og her oplyses det i et skriftligt svar, at der ikke er planer om at åbne dagsordenerne.

Annette Blynel oplyser desuden, at sagen ikke har været på dagsordenen.

Millionbeløb retur

TV 2 Fyn har af flere omgange omtalt sager, hvor læger er blevet anmeldt for svindel, blevet frataget deres ret til at praktisere, har fået advarsler eller er blevet pålagt at betale millionbeløb tilbage.

Men det er sager, der kun er kommet for en dag, fordi de er blevet anket til Landssamarbejdsudvalget for almen praksis eller speciallæger.

Landssamarbejdsudvalget har nemlig valgt at give TV 2 Fyn indsigt i sagsfremstillinger og afgørelser i anonymiseret form.

- I samarbejdsudvalget i Region Syddanmark har vi aldrig fået et samlet overblik over kontrolsagerne. Vi får kun omtalt nogle af de større sager. Problemet med behandlingen i udvalget er også, at vi ikke kan træffe beslutninger i udvalget, hvis vi er uenige med lægerne., fordi udvalget består af lige mange læger og politikere, siger Annette Blynel.

Rodet takstsystem

TV 2 Fyn har søgt aktindsigter i Landssamarbejdsudvalget afgørelser for praktiserende læger og speciallæger helt tilbage til 2012.

Og ud over de systematiske overfaktureringssager består en stor del af sagerne om fortolkningstvivl af overenskomsten - for det meste læger, der fastholder, at de skal have en anden og højere takst end den, regionen mener er korrekt.