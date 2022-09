Folketingskandidat vil give sygeplejersker mere i løn - og regionerne skal betale prisen

- Jeg synes, at det er til grin

Med 22 år i sygeplejefaget har Mette Vestergaard Jørgensen svært ved at tro på politikernes og statsministerkandidaternes løfter med et folketingsvalg ulmende i luften.

Selvom meldingen om bedre arbejdsvilkår og løn glæder den fynske sygeplejerske, forstår hun dog ikke, at politikerne først nu reagerer på problematikken.

- Jeg synes, at det er til grin, at vi godt kan snakke løn og arbejdsvilkår nu. Vores politikere skal få øjnene op for, hvor vigtigt en brik vores velfærdsstat og sundhedsvæsen er, siger Mette Vestergaard Jørgensen.

Ifølge sygeplejersken er politikerne ligefrem nødt til at "gentænke vores sundhedsvæsen". Hun mener, at man bør arbejde med sygeplejerskernes grundløn for at få folk til at blive i faget og ikke mindst vælge disse fag til.

- Der er nogen, som bliver nødt til at sige, hvad skal vi lave, og hvad skal vi ikke lave. Det må vi tage op som befolkning ved valget. For lige nu er vi ikke nok til at løfte den her opgave, siger hun.

Sygeplejersker på Odense Universitetshospital har ad flere omgange strejket i håb om at råbe politikerne op. Sidste efterår troppede sundhedsfagligt personale op foran hovedindgangen til 14 hospitaler landet over.