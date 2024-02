Folketingsmedlem undsiger partikollega i sag om dødfødsler

I mandags stod Marie Kaas frem og fortalte om sin dødfødsel, som fandt sted i januar. Hun er siden blevet kontaktet af kvinder, der oplevede det samme helt tilbage i 80'erne. Hun går derfor forrest i kampen for et separat afsnit til dødfødsler.

Men forslaget blev onsdag skudt ned af formanden for regionens sundhedsudvalg, Mette With Hagensen (S). Det er dog langt fra alle regionskollegaer, der er afviser, at det er muligt at lave separate afsnit på OUH.

I videoen oven over kan du høre, hvad regionsmedlem Carsten Sørensen (DF) og den fynskvalgte folketingsmedlem Sara Baaring (S), der selv har haft dødfødsel tæt inde på livet, mener om et særskilte afsnit til dødfødsler.