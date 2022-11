Forhandlinger om vagtlæger i Syddanmark er brudt sammen

Region Syddanmark har ikke kunnet nå til enighed med Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark (PLO-Syd) om en ny lægevagtaftale.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.



På trods af, at der ikke er blevet indgået en aftale, kan borgere med akut opstået eller forværret sygdom fortsat ringe og få hjælp ved lægevagten.

Parterne har siden foråret forsøgt at komme frem til en aftale, men uden held.

Den tidligere aftale udløb 1. oktober, efter at PLO-Syd opsagde aftalen 1. april.

Selv om forhandlingerne er brudt sammen, vil PLO-Syd dog fortsat drive lægevagten. Organisationen oplyser, at antallet af konsultationssteder vil være 10. I den tidligere aftale var der 21.

Ifølge udvalgsformand for Region Syddanmarks Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen, Bo Libergren, har regionen været indstillet på, at gøre det mere attraktivt for lægerne at tage vagter og har forsøgt at finde kompromiser i forhold til nogle af de øvrige krav fra PLO-Syd.

- Vi har kort sagt været villige til at se på en lang række løsninger, men vi må konstatere, at vi er for langt væk fra hinanden i forhold til, hvad vi hver især mener, vi kan byde borgerne, siger Libergren i pressemeddelelsen.

Ifølge regionen har PLO-Syd brudt overenskomsten, der omfatter, at det er regionen, som tilrettelægger lægevagten, mens de praktiserende læger bemander den.