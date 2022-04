Fynsk politiker råbte op om egen sag på tv - fire dage efter blev operation rykket frem

Få dage efter at Jens Henrik Thulesen Dahl tog spørgsmålet op i Folketingssalen og på tv, bliver han ringet op med besked om, at han nu kan få tid på et privathospital. Går det særligt hurtigt, hvis man er folketingsmedlem?

- Nej, det kan jeg forsikre om, at det ikke gør. Vi vil ikke og kan ikke give nogen særbehandling.

Har du været inde over for at fremme sagen?

- Nej, det har jeg ikke.

Men hvad siger du til, at han undrer sig?

- Altså jeg er da ked af det, hvis han havde ønsket, at vi have puttet ham bag i køen for ikke at få de her beskyldninger. Det skulle vi måske have gjort. Men sådan leger vi nu engang ikke her i Region Syddanmark, siger Stephanie Lose.

Mangler stadig hænder

Regionsformanden forklarede tilbage i marts den lange ventetid med en strejkeramt visitation og pressede sygehuse.

Det er da også en velkendt problemstilling, at der mangler hænder på landets sygehuse.

For eksempel delte overlæge Lars-Erik Matzen fra Odense Universitets Hospital (OUH) sin bekymring så sent som for en uge siden. Alene på Ældremedicinsk afdeling mangler de nemlig i øjeblikket otte ansatte.

- Jeg bliver bekymret over, hvordan pokker vi skal få løst den opgave, det er at tage vare på patienterne, ikke kun på sygehusene, men også ude i kommunerne, sagde overlægen i den forbindelse.