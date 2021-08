Godt 28.000 patienter berørt: Ventelister efter strejke først væk om to år

I Region Syddanmark var antallet af udskudte patienter alene i sidste uge 4.028. Siden uge 25 har 27.447 patienter i regionen været berørt af udskudte behandlinger.



250 patienter har bedt om at blive behandlet på privathospital i stedet for, men det har heller ikke kunnet lade sig gøre, fordi det i givet fald var sygeplejersker, der skulle visitere til den behandling, og det arbejde har været strejkeramt, fremgår det af oplysninger fra Region Syddanmark.

Måske tre år før pukkel er væk

Ifølge Sundhedsstyrelsens beregninger vil det tage op mod to år at få bugt med den behandlingspukkel, som den ti uger lange strejke har afstedkommet.

Afviklingen af puklen kan først komme i gang fra næste år, da sygeplejerskerne skal have afviklet ferie, og fordi der typisk er mere travlt hen over vintermånederne.

Et spørgsmål er imidlertid, om de to år rækker.

Forudsætningen for at ventelisterne kan nedbringes så hurtigt er nemlig, at der kommer en mer-aktivitet på fem procent, og det kræver, at sygeplejerskerne er parat og har lyst til at arbejde i weekenden og blive længere efter normalt arbejdstid i hverdagene.

Efter regeringens indgreb i sygeplejerske-strejken uden yderligere penge til sygeplejerskerne har Dansk Sygeplejeråd nævnt risikoen for, at flere vil forlade faget.