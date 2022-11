Her er der stor forskel på ambulancernes responstider på Fyn

Når Præhospitaludvalget mødes tirsdag, bliver det blandt meget andet med den seneste opgørelse over ambulancernes responstider på dagsordenen.

I opgørelsen for årets tredje kvartal kan man se, at stort set alt er, som det plejer at være. Det betyder blandt andet, at kravet om, at ambulancerne skal være ankommet til tiden i 95 procent af alarmerne stort set er opfyldt på Fyn.

Det lever man i regionen altså op til, men på Fyn og øer er der som altid meget store udsving.

For eksempel er man i de livstruende udrykninger - de såkaldte A-kørsler - med 99,4 procent meget tæt på den absolutte succes i Odense. Til gengæld er udrykningerne på Langeland som altid et problem.

Her var der i tredje kvartal 182 udrykninger, og i kun 70,3 procent af tilfældene nåede ambulancen frem til patienten på under 15 minutter, som er det såkaldte "servicemål" for A-kørsler.

- Det er altid sådan. Infrastrukturen på Langeland er afgørende. Vejforholdene gør det svært at nå frem, forklarer formand for Præhospitaludvalget Bente Gertz (S).

Der er én ambulance og én akutbil på Langeland. De holder begge i Rudkøbing.

- Der er ikke basis for flere ambulancer, så vi kan ikke gøre noget ekstraordinært på Langeland. Det er også derfor, vi er glade for hjerteløberne og akuthjælperne. De er tit på stedet, når ambulancen når frem, siger Bente Gertz.

Kigger man nærmere på tallene, så ligger responstiden på maksimum 15 minutter for A-kørslerne over 95 procent i kun to kommuner. Udover Odense så rammer man servicemålet i 98,9 procent af tilfældene i Svendborg.

I Kerteminde og Nordfyns kommuner ligger man på godt 87 procent, mens man i de øvrige kommuner ligger mellem godt 92 og 94 procent.

Assens Kommune: 92,4 procent

Faaborg-Midtfyn Kommune: 92,9 procent

Kerteminde Kommune: 87,3 procent

Langeland Kommune 70,3 procent

Middelfart Kommune 94,1 procent

Nordfyns Kommune 87,6 procent

Nyborg Kommune 92,3 procent

Odense Kommune: 99,4 procent

Svendborg Kommune: 98,9 procent

Ærø Kommune 92,1 procent





Lægges tallene (tallene herover) for alle kommuner sammen giver det et gennemsnit på 94,8 procent for A-kørsler.

De såkaldte B-kørsler, som er kørsler, hvor det kan udvikle sig til en livstruende situation, ligger på et gennemsnit på godt 95 procent. Både A- og B-kørsler er kørsel med udrykning.



Ifølge Bente Gertz er der i alt 20.000 hjerteløbere fordelt ud over Region Syddanmarks 22 kommuner med i alt 1,2 millioner borgere.



Alle steder, hvor der er lange responstider arbejder regionen med akuthjælpere, som er personer, der har udvidet førstehjælpskurser med flere kurser, og hjerteløbere.

Netop hjerteløberen Christian Blittrup smed for et par uger siden ketsjeren ved badmintonmesterskabet Denmark Open, da hans mobil at vibrere. Der var et et hjertestop 470 meter væk.