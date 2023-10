Hvis Lose bliver minister, skal regionen have ny formand

Hvis Troels Lund Poulsen bliver Venstres nye formand med Stephanie Lose som næstformand, vil sidstnævnte også træde ind i regeringen som minister. Det fremgår af deres fælles opslag på Facebook.

Og skulle det ske, så skal Venstre konstituere sig på ny og finde en ny regionsrådsformand. Det oplyser Region Syddanmarks juridiske afdeling til TV 2 Fyn.

Den nuværende formand i Region Syddanmark og næstformand i Venstre har tidligere været økonominister, mens Jakob Ellemann-Jensen var sygemeldt.

I den periode var Venstres Bo Libergren midlertidig formand for Region Syddanmark.

Her havde Stephanie Lose også et tæt samarbejde med Troels Lund Poulsen, hvor de sammen stod for ledelsen af partiet.

- Vi har tidligere haft et tæt og tillidsfuldt samarbejde i seks måneder i regeringen med Troels som forsvarsminister og Stephanie som økonominister. Her sad vi begge i regeringsledelsen og i regeringens koordinations- og økonomiudvalg, skriver de på Facebook.

- Vi hjælper hinanden. Vi supplerer hinanden. Og vi vil knokle og kæmpe for, at Venstre kan komme fremad.