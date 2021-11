I dag mødes spidskandidaterne til regionalvalget: Her er de store temaer

Hvad sagde de sidst?

For fire år siden blev ambulanceberedskabet også diskuteret. Her debatterede seks kandidater heriblandt Villy Søvndal (F) hjertestartere, de frivilliges opgave i sundhedssektoren og ambulancernes respondstider til yderområderne.

I 2016 overtog regionen ambulancedriften fra Bios, og den beslutningen debatterede de seks politikere også.

- Det her er et skoleeksempel på, man betaler en betydelig overpris. Vi kan se nu, at det er 60-80 millioner billigere. Jeg mener også, at det er for billigt i øjeblikket. Derfor har vi stillet det forslag om at tilføre nogle penge og sætte ydeligere fire ambulancer ind. I det her tilfælde er det klart en fordel at gøre det i offentlig regi, sagde Villy Søvndal ved debatten i 2017.

- Ja, det er absolut min mening, at vi skal beholde ambulancerne. Både fordi vi har set den overpris Falck har taget, og fordi vi kan se, at vi kan gøre det væsentlig bedre, sagde Thies Mathiasen fra Dansk Folkeparti.

