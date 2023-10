I dag starter influenza-sæsonen: Men det er corona, der kræver indlæggelser

På landets apoteker og regionernes vaccinationscentre vaccineres der i disse dage på livet løs mod covid-19 og influenza.

Og det er en rigtig god idé, mener cheflæge på Odense Universitetshospitals infektionsmedicinske afdeling, Anne Øvrehus.

For covid-19 spøger stadig i kulissen, og jo tættere vi kommer på julen, jo større er sandsynligheden også for en god omgang influenza.

I dag starter den officielle influenza-sæson hos Statens Serum Institut, og indtil videre har det været en mager omgang.

Få har influenza

Fem nysmittede har der været den seneste uge, ingen indlæggelser eller døde i hele landet, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det står i modsætning til covid-19.

Siden starten af august og frem til i dag har der alene i Region Syddanmarks område været 482 smittede, 222 indlæggelser og 17 døde med covid-19.

På landsplan er der 2.994 smittede, 1.211 indlagte og 76 døde, viser de akkumulerede tal fra Statens Serum Institut.

På infektionsmedicinsk afdeling på OUH glæder man sig over, at man ikke har haft patienter, der er blevet indlagt alvorligt syge med covid-19. Og det tilskriver man blandt andet, at flere er blevet vaccineret og op til flere gange.

Få alvorlige forløb

Det betyder generelt, at de smittede patienter ikke skal igennem et voldsomt sygdomsforløb.

- Det er værd at bemærke i hvor høj grad covid-19 har været en del af deres indlæggelse, om de er blevet smittet under indlæggelse, om de har haft det, inden de blev indlagt og måske har fået en tilstødende lungebetændelse. Vi har ikke set nogen, der er blevet indlagt voldsomt syge med akut covid-19, siger Anne Øvrehus

Og der er tilsyneladende stor opbakning til at lade sig vaccinere både mod influenza og covid-19 blandt de +65-årige og de fynboer, der enten er svækkede eller lider af en sygdom, så sundhedsmyndighederne anbefaler vaccination.

500 om dagen i Odense

Både i Svendborg og Odense vaccinerer regionen selv.

På Athenevænget i Odense har man cirka 500 borgere igennem om dagen og 250 i Svendborg.

Man skal bestille tid, og i Odense er der netop nu booket til midt i november, oplyser konstitueret chefsygeplejerske, Sanne Thil Eriksen.

Også apotekerne har travlt.

På Middelfart Løve Apotek var fire medarbejdere i går beskæftiget med at vaccinere. Borgerne kan enten bestille tid på vacciner.dk eller møde op og få en "drop in" tid.



- De første 14 dage var travle, men selv hvis borgerne ikke har bestilt tid, har de som regel kunnet komme til inden for en halv time, siger apoteker Tine Klingsten Nielsen.

Hun konstaterer, at der er vacciner nok, og at man i øvrigt kan blive vaccineret helt frem til 15. januar.

- Så min opfordring er "ro på", bestil tid på vacciner.dk eller "drop in", siger Middelfart-apotekeren.

Også i Nyborg er der dagligt fire til at vaccinere og efter lidt tilvænning, er ventetiden også kommet ned her.

Det, der tager tid, er især de spørgsmål, som borgerne skal svare på, inden de kan blive vaccineret.

Hygiejneregler

- Nu er det jo cirka et år siden, de fleste blev vaccineret, så det er rart, at vaccinationerne er kommet i gang igen. Vi ved, at det giver beskyttelse mod alvorlig sygdom, men så er der selvfølgelig nogen, der får flere symptomer og bliver mere syge nu, hvor vi er på bagkanten af vaccinationsperioden. Det er ikke så overraskende, siger cheflæge Anne Øvrehus.

Hun mener, det er en god anledning til at genopfriske de mest almindelige hygiejneregler.

- Er du syg, snottet, hoster og har feber så bliv hjemme, og hvis du må tage på arbejde, har vi jo stadigvæk mundbindet. Og man kan jo også stadig holde afstand, siger Anne Øvrehus.

Tilsvarende er det en god idé ikke at besøge syge, ældre familiemedlemmer eller venner, hvis man har symptomer på covid-19 eller influenza, siger hun.

Juleinfluenza

Ifølge Anne Øvrehus er der ikke en sammenhæng mellem udbredelsen af influenza og covid-19.

- Når der ikke var så meget influenza under corona-epidemien, var det på grund af de forholdsregler, vi indførte over for covid-19. Influenzaen plejer i øvrigt først for alvor at komme omkring juletid. Den kommer fra Sydeuropa og spreder sig typisk, når vi rejser på kryds og tværs af landet for at være sammen med familien i julen, siger hun.