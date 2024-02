Som femte og sidste region har Region Syddanmark bedt politiet om at undersøge et stort antal indløste recepter på diabetesmedicinen Ozempic. Regionen har besluttet, at man vil politianmelde tre borgere, der tilsammen har modtaget medicintilskud for godt en halv million kroner til Ozempic. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Efter en grundig gennemgang har regionen fundet frem til, at de tre borgere på et år har indløst recepter på Ozempic, der svarer til mere end tre års maksimalt forbrug. Det vækker opsigt, da medicinen kun har en holdbarhed på tre år, lyder det i meddelelsen.

- Det er vigtigt at få undersøgt det til bunds og få afklaret, hvis der er foregået noget ulovligt. Ozempic er medicin til diabetespatienter, der virkelig har behov for det, og vi kan selvfølgelig ikke tolerere, hvis nogen misbruger medicinen til svindel eller videresalg, siger regionsrådsformand Bo Libergren (V) i meddelelsen.

Regionen oplyser til Ritzau, at de anmelder de tre borgere til politiet i løbet af indeværende uge.