Jens var ved at aflyse sin tid: For mange danskere opdager ikke i tide, at de har kræft

- Jeg blev sendt hjem med beskeden om, at alt så fint ud, men jeg synes særligt, at min afføring generede mig, så jeg ringede igen for at blive undersøgt, fortæller Jens Ottesen.

Anden gang fik han igen at vide, at der ikke var noget at komme efter. I stedet fik han ordineret medicin til sin afføring, som han endte med at smide ud.

- Jeg ringede til dem igen og fortalte, at der altså var noget ragende galt, og at jeg gerne ville have undersøgt det igen, siger Jens Ottesen og fortæller, at han så blev henvist til en kikkertundersøgelse - to måneder senere.

Var ved at aflyse sin tid

Mens Jens Ottesen ventede på sin kikkertundersøgelse, lagde han sin kost helt om. Og han fik det faktisk meget bedre.

Så meget bedre, at han var tæt på at aflyse sin tid til kikkertundersøgelse.

Men efter en snak med sin kone, tog han afsted alligevel, og det var nok en meget klog beslutning.