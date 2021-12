Kø til vacciner: Snart kan du få stikket på apoteket

- Der er mange apoteker, der gerne vil være med i sådan en aftale, og så kan vi få vaccinationsindsatsen spredt yderligere ud, og det vil være let for borgere at kunne gå forbi apoteket, siger han.



I Region Hovedstaden har man allerede lavet en aftale med 58 apoteker om at vaccinere borgere, hvor man anslår at kunne give cirka 30.000 ekstra stik om ugen. Det er 1.550 farmaceuter og farmakonomer, der allerede har erfaring med at vaccinere mod influenza og lungebetændelse.

Løbende tider

Fra mandag kan syddanskere blive vaccineret ved fire nye vaccinationssteder i Region Syddanmark i aftale med Carelink. På Fyn har Carelink planer om at åbne et vaccinationscenter i Assens.