Københavneri i sammensætning af børnekræftudvalg: - Rigshospitalet er mere end rigeligt repræsenteret

Mette Spangsberg Sørensen er mor til Gry, som lider af leukæmi. De har været tilknyttet H.C. Andersens Børnehospital i Odense i lidt over to år, og de ser helst, at de får lov at blive.

- Der er bare meget i det her, der er rigtig svært, og så er det vigtigt, at man er et sted, hvor man er tryg. Og vi er trygge her, siger Mette Spangsberg Sørensen.

En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen har siden september 2019 drøftet muligheden for en centralisering af børnekræftbehandlingen i Danmark. Bliver scenariet til virkelighed, samles børnekræftafdelingerne med stor sandsynlighed på Rigshospitalet, vurderer lægefaglig direktør på OUH, Kim Brixen.

Rigshospitalet er mere end rigeligt repræsenteret, og det vil påvirke den endelige indstilling, er jeg overbevist om. Poul Erik Svendsen, næstformand Region Syddanmark

Derfor kritiserer Poul Erik Svendsen (S), næstformand i region Syddanmark, nu, at der i arbejdsgruppen er en skæv fordeling af medlemmernes geografi. Gruppen består nemlig af 22 medlemmer, hvoraf 13 kommer fra enten Region Hovedstaden, Region Sjælland eller Rigshospitalet, og kun 9 kommer fra vestdanske regioner og sygehuse.

- Jeg konstaterer, at der er en overvægt af københavnske interesser i arbejdsgruppen. Især Rigshospitalet er mere end rigeligt repræsenteret, og det vil påvirke den endelige indstilling, er jeg overbevist om, siger han.

Mangler fagligt belæg

Et af argumenterne for en samling af afdelingerne i hovedstaden er, at 47 procent af landets kræftramte børn i dag allerede behandles på Rigshospitalet.

Svar fra Sundhedsstyrelsen Udpegning til arbejdsgruppen, som har til opgave at se på organiseringen, er sket efter de principper, der vanligvis gælder, når Sundhedsstyrelsen nedsætter arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra alle fem regioner og fra de fire børnekræftafdelinger i Danmark. Dertil er der repræsentanter fra Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Pædiatrisk onkologi og hæmatologi (DAPHO), Dansk Børnecancerregister samt fra Dansk Sygeplejefagligt Selskab. Der er desuden inviteret forældrerepræsentanter fra Foreningen Kræftramte Børn og Børnecancerfonden ind i arbejdsgruppen. Det har været drøftet i arbejdsgruppen, om sammensætningen var hensigtsmæssig. Det er de forskellige regioner og organisationer, som selv udpeger dem, de sender ind i arbejdsgruppen.

Men ifølge Poul Erik Svendsen mangler det faglige belæg for, at børnekræftbehandlingen vil kunne udføres bedre på Rigshospitalet end på landets øvrige universitetshospitaler.

- Der rejses et problem, som slet ikke eksisterer, for fagligheden i Aalborg, Aarhus og Odense er fuldstændig på niveau med Rigshospitalets, siger han.

Derfor mener han, at det må være individuelle interesser, der styrer tanken bag en centralisering på området.

- Centralisering giver kun mening, hvis det bliver fagligt bedre. Når det ikke gør det, og der er en overrepræsentation i gruppen af folk med tilknytning til Rigshospitalet, så er det altså geografien, der betyder noget, siger han.

Man skal passe på, at der ikke går københavneri i den. Jane Heitmann (V)

Formand for Folketingets sundhedsudvalg Jane Heitmann (V) har også svært ved at se det faglige argument for en centralisering.

- Man skal passe på, at der ikke går københavneri i den. Det er helt afgørende, at drøftelserne i arbejdsgruppen hviler på et fagligt fundament. Og jeg har stadig til gode at få de tunge, faglige argumenter for en centralisering på banen i den her sag. Så jeg kan godt frygte, at der er en geografisk bias i gruppen. Og det er der ingen, der er tjent med, slet ikke de kræftramte familier, siger hun.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er udpegningen af arbejdsgruppen sket efter de samme principper, der vanligvis gælder, når de nedsætter arbejdsgrupper.

På et møde onsdag besluttede de involverede parter midlertidigt at udskyde beslutningen om en centralisering for at få længere betænkningstid. Og det håber Grys mor, Mette Spangsberg Sørensen, vil få betydning for den endelige beslutning.

- Jeg håber bare, at der så vil komme mere fokus på de ting, der betyder noget for en familie, der bliver ramt af det her, siger hun.