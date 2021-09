Kraftig stigning på fynske institutioner: - Magtanvendelse i dag er jo mange ting

Ifølge regionen flyttede den ene af de to unge ind på Udby i foråret 2021, men situationen og antallet af magtanvendelser er efterfølgende faldet. For den anden unges vedkommende er konklusionen, at der er brug for et andet tilbud, hvor personen er mere skærmet fra andre børn og unge, end det er tilfældet på Udby.

På ungdomsinstitutionen Egely, der primært er for unge med udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger, er antallet af magtanvendelser steget fra 39 i 2. kvartal 2020 til 115 i 2. kvartal 2021.

Ifølge regionens opgørelse skal forklaringen på den kraftige stigning findes i, at der i 2. kvartal 2021 har været fuld belægning på den særligt sikrede afdeling, ligesom der er indberettet flere undersøgelser af rum og personer i perioden, fordi der har været fokus på at udføre ransagninger.