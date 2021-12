Kviktest i Region Syddanmark var kortvarigt nede

- Vi havde problemer omkring middag, hvor vi gik over til vores nødberedskab. Så vi kunne godt lynteste, men det kørte bare lidt langsommere. Nu kører det igen, som det skal, siger driftsdirektør i Carelink, Lars Bladt.

Ekstra ventetid

Årsagen til det et kortvarige tekniste nedbrud blev aldrig fundet før det blev løst.

- Det kan være svært at finde årsagen til problemet i et IT-system, når først det er løst. Vi har et system der integrerer med flere steder. Jeg kan bare konstatere at nu kører det igen, siger Lars Bladt.

I Region Hovedstaden har Copenhagen Medical tekniske problemer, der forhindrer lyntest. Men Lars Bladt afviser at der er tale om det samme problem.