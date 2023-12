"Kvindelancen" tester prostituerede for kønssygdomme - men snart kan det være slut

Samme holdning har Carsten Sørensen (DF), der lægger vægt på, at de i regionsrådet skal passe på med at bruge pengene på flere lignende tilbud. Desuden har han et urokkeligt krav der skal opfyldes, hvis Kvindelancen skal støttes af Region Syddanmark.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at man på Reden har gjort det her. Og jeg vil også rigtig gerne kigge på, hvordan vi bakker dem op. Men det er nødt til at ske i henhold til de begrænsninger, vi har sat fra national hånd om, at man kun i begrænset omfang tager sig af folk, der ikke har cpr-nummer, siger han.

Begrænset af sprog og muligheder

Når Kvindelancen sætter kurs mod sexsælgerne, er det især kvinder fra Sydamerika og Thailand, de besøger.

Fælles for mange af dem er, at de ikke har mulighed for at bruge de eksisterende tilbud om test for kønssygdomme. Enten fordi de ikke har et cpr-nummer, eller fordi de ikke har tilstrækkeligt kendskab eller sprogfærdigheder til at kunne navigere i det danske sundhedssystem.

- Jeg ved ikke, hvor jeg skal henvende mig. Det er derfor, vi har brug for nogen tættere på os til at rådgive os, fortæller spansktalende Sofía, der er en af de kvinder, som er kommet til Danmark for at sælge sex, og som har gjort brug af Reden Odenses tilbud.

Sofía er ikke hendes rigtige navn. Hun ønsker at være anonym, fordi hendes børn og partner ikke ved, hvad hun arbejder med. TV 2 Fyn er bekendt med hendes rigtige identitet.

Andre af Kvindelancens brugere har adgang til systemet, men vælger at undgå sundhedsvæsenet, fordi det ikke kan foregå anonymt.

- Det nytter ikke noget at sige, jamen de kan bare gå til egen læge, for det sker ikke. Og faktum er jo, at de her kvinder er her. De her kvinder sælger sex, og de her mænd køber sex, så man kan ikke bare vende ryggen til, for det sker, siger forstander for Reden Odense, Mette Guul.

Rekordhøje smittetal

Sex er godt, sex er sundt. Sådan lød det i april 2020 fra daværende direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Men sex kan også have konsekvenser, hvis man ikke er forsigtig.

I 2022 var smitten med gonorré på det højeste niveau i 25 år, og det var ikke den eneste kønssygdom, der havde et rekordhøjt antal smittede. Ifølge organisationen Sex og Samfund blev 41.634 i 2022 smittet med kønssygdommen klamydia.