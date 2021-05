Lægesager: Forhandlinger i gang om nyt kontrolsystem

- Jeg ser ikke nogen steder i samfundet, hvor man forsøger at øge papirmængderne, tværtimod, siger hun.



Hun synes, at samarbejdet med regionerne om kontrol af lægernes honorering fungerer upåklageligt i dag.

- I dag kan man give en advarsel, bede læger betale penge tilbage eller udelukke dem fra at praktisere. Og det sidste er en meget hård sanktion. Jeg har svært ved at se noget, der kan være værre, siger hun.

Indviklede takster

Hun så dog gerne en forenkling af reglerne, der kan være krævende at forstå, og som de praktiserende læger ligefrem holder kurser i for, at medlemmerne kan leve op til overenskomstens regler.

Bo Libergren, der er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, mener ikke, der er behov for at øge kontrollen.

- Man kan komme til at opbygge kontrolmekanismer og et bureaukrati ud over alle grænser. Jeg er optaget af, at de penge, vi betaler i skat til sundhedsvæsenet, går til sundhed, siger han.