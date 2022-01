Lørdagens coronatal: Endelig falder coronasmitten på Fyn

Udbredt smitte på hele Fyn

Alle fynske kommuner har trods lørdagens fald incidenstal på langt over 1.000.

Incidenstallet indikerer, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere over syv dage. På den måde er det lettere at sammenligne, hvor udbredt smitten er på tværs af kommunegrænser.