Mål om at nedbringe særlig medicin til demensramte halter

Trods et politisk mål om at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til personer med demens inden 2025, er der på syv år ikke sket fremgang, skriver DR ifølge Ritzau.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det - ligesom i 2016 - i 2023 fortsat var 16 procent af personer i Danmark med demens, der fik antipsykotisk medicin. Brugen af den type medicin har tidligere fået kritik fra fagpersoner, som peger på risikoen for alvorlige bivirkninger.

Derfor gør det Gunhild Waldemar, leder for Nationalt Videnscenter for Demens, "meget, meget ked af det", at handlingsplanen ikke har haft effekt, siger hun til DR.