Marie fødte dødt barn - men stemmerne på den anden side af væggen gjorde hende ulykkelig

Det er afgørende for forældrene, at de kommer i gang med at bearbejde sorgen.

- Forældre, der mister et barn, er i massiv risiko for at få kompliceret sorg, så der skal tages hånd om det fra starten af. Man skal have lov til at sørge, siger Marie Czerepowicz Kaas.

- Jeg kunne godt tænke mig, at man ikke skulle stå ved elevatoren sammen med forældre, der står med en nyfødt i en autostol, mens man går tomhændet hjem. Der skal passes mere på os, fortæller hun.

Sorg koster penge

Der er cirka 60.000 fødsler om året, hvoraf mellem 200 og 250 er dødfødsler.

Hvorfor skal man bruge penge at lave et helt afsnit til dem, når der er så relativt få?

- Sorg koster penge. Vi har begge sorgorlov og går hjemme i et halvt år. Hvis vores sorg ikke bliver håndteret, kan den udvikle sig til et kompliceret sorgforløb, som kan koste endnu mere. Jeg vil gerne tilbage på arbejde på et tidspunkt, men det kræver, at jeg får den rigtige behandling, og der bliver taget hånd om mig med sorggrupper, sorgvejledning og psykologer, lyder det fra Marie Czerepowicz Kaas en måned efter dødfødslen.

I får jeres egen stue. Er det ikke nok?

- Det er ikke nok bare at få sin egen stue. Jeg sætter stor pris på, at vi kunne få lov at være alene, og vi kunne være der lige så lang tid, som vi havde behov for. Men man burde kunne afskærme stuerne noget mere, så man kan undgå at blive konfronteret med sit største mareridt, når man har mistet sit barn.

Forældrene har stor ros til jordemødrene på barselsafsnittet - særligt to af dem: hende, der tog imod deres dreng; og hende, der tog sig af ham, da de havde sagt farvel.

Hun håber, at der bliver oprettet et særligt afsnit for dødsfødsler på fødegangene i Odense og Svendborg.

OUH: Derfor kan det ikke lade sig gøre

På OUH forstår man udmærket behovet for separate afsnit.

Når det ikke kan lade sig gøre i Odense, er det et spørgsmål om kapacitet. Det forklarer chefjordemoder Anette Lund Frederiksen.

- Vi er på et ældre sygehus, så de fysiske rammer, vi har, er ikke helt optimale, siger Anette Lund Frederiksen.