Mere end hver fjerde nye bil kører på el

- Udbredelsen af opladelige biler går hurtigere end forventet. Hvis stigningstakterne fortsætter i samme tempo, stiller det for alvor krav til, at vi hurtigt får udbygget lade-netværket i hele Danmark, siger Mads Rørvig, der er administrende direktør for De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.

27,7 procent af aprils nyregistreringer var el- eller plug-in-hybridbiler i Region Syddanmark. Andelen er over tre gange så stor som i Syddanmark i april sidste år.

Bilsalg gjorde comeback

Det sker, selv om store dele af samfundet har været lukket ned i det meste af 2021.

- Bilsalget i 2021 har haft en meget svær start på grund af coronanedlukningen. Dog har vi de seneste par måneder set, at bilsalget har gjort flot comeback og allerede har indhentet det tabte. Vi håber, at denne udvikling vil fortsætte med at blomstre resten af året, siger Mads Rørvig

Isoleret set var bilsalget i april markant bedre end i april sidste år, men en direkte sammenligning er ikke synderligt meningsfuld, da coronarestriktionerne i foråret 2020 lammede det nationale personbilsalg til det laveste niveau på en enkelt måned i ti år.