Mette F. afviser Løkkes ønske om at nedlægge regioner

De indledende sættemøder, som blev afholdt fredag, er overstået. Nu påbegyndes de egentlige forhandlinger om et regeringsgrundlag.

Det siger fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) mandag på Marienborg, statsministerens embedsbolig.

- Nu går vi i gang. Vi havde en rigtig god dag i fredags, og jeg er egentlig overrasket over, hvor mange partier, der bliver ved bordet, og som har planer om at gå konstruktivt ind i de videre drøftelser.

- Nu påbegyndes forhandlinger, og efter møderne i dag og i morgen går vi i gang med at skrive, simpelthen. Det betyder også, at embedsværket er med nu. Nu begynder der at komme ting på skrift, siger hun.

Rød blok fik 90 mandater og dermed et knebent flertal i Folketinget ved valget tirsdag i sidste uge.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet gik imidlertid til valg på at danne en bred regering hen over den politiske midte. Også De Radikale og Moderaterne har samme ambition.

Temaet for mandagens forhandlinger er sundhed. Partierne kommer ind på skift til forhandlinger.

- Vi zoomer ind på sundhedspolitik. Det vil sige, at vi både tager hul på den diskussion, der er nødvendig i forhold til den vinter, vi næsten er ved at gået i gang med nu, og de helt aktuelle og akutte udfordringer, der er med ventelister.

- Samtidig med det tager vi hul på en mere langsigtet diskussion om dansk sundhedspolitik, siger Mette Frederiksen.

Løkke vil reformere

Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, ønsker at nedlægge Danmarks fem regioner for at skabe et mere sammenhængende sygehusvæsen.

Det ønsker Mette Frederiksen ikke.

- Nej, jeg har ikke hørt så mange andre udtrykke præcist det ønske.

- Der er nogle af os, der går ind også i det her med et meget stærkt ønske om et Danmark, der hænger sammen, og hvor der er et ordentligt sundhedstilbud i hele landet, siger hun.

Mette Frederiksen ser alligevel en del elementer, som mange partier kan bakke op om.

- Jeg kan se en fællesmængde på psykiatri, på at forebygge mere sårbarhed og mistrivsel blandt børn og unge. Det er helt nødvendigt og afgørende.

- Jeg kan også se en fordel i at få lavet en stærkere struktur, så patienterne ikke falder ned mellem de stole, der er, praktiserende læge, region, kommune, siger hun.

Mette Frederiksen ønsker desuden en styrket indsats i forhold til blandt andre personer med kroniske sygdomme.

Kun Danmarksdemokraterne har indtil videre meddelt, at de er ude af forhandlingerne.

Nye Borgerlige kunne af praktiske årsager ikke deltage ved fredagens sættemøder, men skal også til møde.

Sundhedssektoren er presset på flere måder. I fredags brød forhandlingerne om en ny vagtlægeaftale i Region Syddanmark sammen.