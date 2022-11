Michael vil gerne arbejde, men må ikke: EU-regler tvinger fynske ambulancer til at holde stille

Svære betingelser

Ændringerne har ifølge Steen Schougaard Christensen uheldige konsekvenser for beredskabet i regionen.

- Vi skal selvfølgelig overholde lovgivningen, men vi troede, at når medarbejderne 100 procent frivilligt skrev sig op til overarbejde, så var det ikke en del af 48-timers reglen. Så der er vi jo blevet klogere nu med den nye aftale, siger ambulancedirektøren.

Formanden for teknik- og servicesektoren i FOA, Reiner Burgwald, slår fast, at den lokale aftale skal beskytte medarbejderne i Ambulance Syd.

- Vi har et ansvar for medlemmernes arbejdsmiljø. Vi ved udmærket, at der er nogle, der kan holde til mere end andre. Men der er altså også nogle, som mener, at de kan holde til mere end, hvad godt er, siger formanden.

Den tilgang er direktøren i Ambulance Syd ikke enig i.

Han mener ikke, at 48-timers reglen gør, at de ansatte arbejder mindre. Tværtimod. Han oplever, at medarbejderne bliver skubbet ud i at skulle tage arbejde andre steder. Blandt andet i andre regioner end Region Syddanmark.

For reglerne forhindrer ikke en person i at arbejde mere end de 48 timer - så længe de arbejder for et andet firma, når de kommer udover de 48 timer.

- Vi oplever, at medarbejderne viser interesse for at blive skrevet op i vikarbureauer i de andre regioner, hvor de kan få flere vagter, siger Steen Schougaard Christensen.

Ambulanceredderen Michael Birger Kristensen har tidligere været mekaniker ved siden af sit arbejde ved Ambulance Syd. Og det kan han ikke udelukke, at han genoptager.

- Vi dobbeltjobber. Det har vi altid gjort, og det har vi tid til, når vi ikke får flere vagter ved Ambulance Syd, siger han.